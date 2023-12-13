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UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta heyecanı

Son dakika spor haberleri... UEFA Avrupa'da Ligi'nde 6. ve son hafta maçları 14 Aralık Perşembe günü oynanacak. İşte deteylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 10:15
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UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta heyecanı

UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 sezonu gruplarında 6. ve son hafta maçları, 14 Aralık Perşembe günü yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunun grup aşamasında, 14 Aralık Perşembe günü 8 grupta 16 maç oynanacak.

6. hafta maçlarının programı şöyle:

20.45 Union Saint-Gilloise (Belçika)-Liverpool (İngiltere)

20.45 LASK (Avusturya)-Toulouse (Fransa)

20.45 Rennes (Fransa)-Villarreal (İspanya)

20.45 Panathinaikos (Yunanistan)-Maccabi Haifa (İsrail)

20.45 Roma (İtalya)-Sheriff (Moldova)

20.45 Slavia Prag (Çekya)-Servette (İsviçre)

20.45 Bayer Leverkusen (Almanya)-Molde (Norveç)

20.45 Karabağ (Azerbaycan)-Hacken (İsveç)

23.00 West Ham United (İngiltere)-Freiburg (Almanya)

23.00 Olympiakos (Yunanistan)-Backa Topola (Sırbistan)

23.00 Ajax (Hollanda)-AEK (Yunanistan)

23.00 Brighton Hove Albion (İngiltere)-Olimpik Marsilya (Fransa)

23.00 Real Betis (İspanya)-Rangers (İskoçya)

23.00 Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi)-Sparta Prag (Çekya)

23.00 Sporting Lizbon (Portekiz)-Sturm Graz (Avusturya)

23.00 Rakow (Polonya)-Atalanta (İtalya)

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