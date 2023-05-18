Sevilla 2–1 Juventus (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi yarı final ikinci maçında Sevilla ile Juventus karşı karşıya geldi.

1-1 biten ilk maçın rövanşında ilk yarı golsüz sona erdi.

İkinci yarıda konuk takım Juventus öne geçti. 64. dakikada oyuna giren Dusan Vlahovic, bir dakika sonra Adrien Rabiot'un asistinde topu ağlara gönderdi.

Ev sahibi Sevilla'nın bu gole cevabı 7 dakika sonra verdi. 71. dakikada Suso, İspanyollara beraberliği getirdi.

Normal süresi 1-1 biten maç uzatmalara gitti. Uzatmaların ilk yarısında, 95. dakikada Erik Lamela, Sevilla'yı 2-1 öne geçirdi.

Uzatmaların ilk yarısı 2-1 biterken, ikinci yarıda Sevilla'dan Marcos Acuna 115. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Sevilla, UEFA Avrupa Ligi finalinde Roma'nın rakibi oldu.

SEVILLA, 7'NCİ KEZ FİNALDE

Daha önce UEFA Avrupa Ligi'nde 6 kez finale yükselen Sevilla bu finallerin hepsini kazanarak kupanın sahibi olmuştu. İspanyol ekibi, 7'nci finalinde 7'nci şampiyonluğunu yaşamak için sahaya çıkacak.

SEVILLA'NIN FİNALDEKİ RAKİBİ ROMA

Gecenin diğer maçında ise Roma, evinde 1-0 mağlup ettiği Bayer Leverkusen ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak finale yükselen taraf oldu.

FİNAL MAÇI PUSKAS STADYUMU'NDA

Sevilla ile Roma arasındaki UEFA Avrupa Ligi Final maçı 31 Mayıs'ta Macaristan'ın Budapeşte şehrindeki Ferenc Puskas Stadyumu'nda oynanacak.