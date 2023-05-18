Leverkusen - Roma / Sevilla - Juventus (UEFA Avrupa Ligi - CANLI)

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Yarı final rövanş maçlarında Leverkusen - Roma ve Sevilla - Juventus kozlarını paylaşıyor.
SEVİLLA - JUVENTUS MAÇI İLK 11'LERİ
Sevilla: Bounou, Navas, Gudelj, Bade, Acuna, Fernando, Rakitic, Torres, Gil, Ocampos, En-Nesyri
Juventus: Szczesny, Danilo, Locatelli, Bremer, Gatti, Cuadrado, Rabiot, Di Maria, Illing-Junior, Fagioli, Kean
SEVILLA JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Sevilla Juventus maçı 18 Mayıs Perşembe günü saat 22.00'de TV 8,5'ta canlı yayınlanıyor.
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BAYER LEVERKUSEN - ROMA MAÇI İLK 11'LERİ
Bayer Leverkusen: Hradecky, Hincapie, Tah, Tapsoba, Bakker, Kerem Demirbay, Diaby, Palacios, Wirtz, Frimpong, Azmoun
Roma: Patricio, Ibanez, Cristante, Mancini, Pellegrini, Matic, Zeki Çelik, Spinazzola, Bove, Abraham, Belotti
BAYER LEVERKUSEN - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Bayer Leverkusen maçı 18 Mayıs Perşembe günü saat 22.00'de Exxen'de canlı yayınlanıyor.
BAYER LEVERKUSEN - ROMA MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN...