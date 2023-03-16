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Real Sociedad 0-0 Roma (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Real Sociedad sahasında Roma'yı ağırladı. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi ve ilk maçı 2-0 kazanan Roma, adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 01:13
Real Sociedad 0-0 Roma (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Real Sociedad, sahasında Roma'yı ağırladı.

Reale Arena Stadı'nda oynanan karşılaşma başladığı gibi 0-0 biterken ilk maçı evinde 2-0 kazanan Roma turu geçen taraf oldu.

Maçın ilk yarısında Real Sociedad'ın bariz üstünlüğü göze çarparken Roma, Smalling'le 45+1'de gol buldu ancak VAR kararı ile el gerekçesiyle iptal edildi.

İkinci yarıda Sociedad üstünlüğü devam ederken Mourinho'nun öğrencileri, mücadelede kale önüne adeta otobüs çekerek kalelerini gole kapatmayı başardı. 90+8'e gelindiğinde ise Carlos Fernandez ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı ve mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.

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