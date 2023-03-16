Real Sociedad 0-0 Roma (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Real Sociedad, sahasında Roma'yı ağırladı.

Reale Arena Stadı'nda oynanan karşılaşma başladığı gibi 0-0 biterken ilk maçı evinde 2-0 kazanan Roma turu geçen taraf oldu.

Maçın ilk yarısında Real Sociedad'ın bariz üstünlüğü göze çarparken Roma, Smalling'le 45+1'de gol buldu ancak VAR kararı ile el gerekçesiyle iptal edildi.

İkinci yarıda Sociedad üstünlüğü devam ederken Mourinho'nun öğrencileri, mücadelede kale önüne adeta otobüs çekerek kalelerini gole kapatmayı başardı. 90+8'e gelindiğinde ise Carlos Fernandez ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı ve mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.