Haberler UEFA Avrupa Ligi Feyenoord 7-1 Shakhtar Donetsk (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Feyenoord 7-1 Shakhtar Donetsk (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu mücadelesinde Feyenoord evinde Shakhtar Donetsk'i 7-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Milli futbolcumuz Orkun Kökçü karşılaşmada 2 gol 2 asistlik performansla karşılaşmaya damga vurdu.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 01:02
Feyenoord 7-1 Shakhtar Donetsk (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Hollanda temsilcisi Feyenoord ile Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, 1-1'iin rövanşında karşı karşıya geldi. Milli futbolcumuz Orkun Kökçü'nün performansıyla maça damga vurduğu karşılaşmada, Feyenoord'un 7-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Santiago Tomas Gimenez, 24 ve 38. (P) dakikalarda Orkun Kökçü, 49 ve 60. dakikada Oussama Idrissi, 64. dakikada Alireza Jahanbakhsh, 66. dakikada Danilo kaydetti.

Shakhtar Donetsk'in tek golü 87. dakikada Kevin Jesus Kelsy Genez'den geldi.

22 yaşındaki Feyenoord kaptanı Orkun Kökçü, iki gollün yanı sıra, beşinci golde asist yapan isim oldu.

Shakhtar Donetsk'i ikinci maçta rahat bir şekilde eleyen Feyenoord, UEFA Avrupa Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırdı.

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