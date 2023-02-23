Heyecana devam

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselecek 8 takım, bugün oynanacak rövanş maçlarının ardından belli olacak.

ManU-Barcelona

UEFA Avrupa Ligi'nde günün en dikkat çeken mücadelesi Mahchester United ile Barcelona arasında oynanacak. İngiliz ve İspanyol devleri saat 23.00'te karşı karşıya gelecek. Takımlar arasında ilk oynanan karşılaşma 2-2 bitmişti.



Program şöyle: 20.45 PSV Eindhoven-Sevilla (0-3), 20.45 Nantes-Juventus (1-1), 20.45 Monaco-Leverkusen (3-2), 20.45 Midtjylland-S.Lizbon (1-1), 23.00 Roma-Salzburg (0-1), 23.00 Berlin-Ajax (0-0), 23.00 Rennes-Shakhtar.