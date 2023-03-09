Sporting Lizbon Arsenal: 2-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sporting, sahasında Arsenal ile karşı karşıya geldi. Portekiz'de oynanan maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Arsenal, William Saliba'nın 22. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Sporting, bu gole 12 dakika sonra 34'te Gonçalo Inacio ile karşılık verdi.

Maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Sporting, 55. dakikada Paulinho ile golü bularak 2-1 öne geçti. Arsenal, bu gole 62. dakikada Hidemasa Morita'nın kendi kalesine attığı golle yanıt verdi.

Karşılaşma 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

İki takım arasındaki rövanş maçı 16 Mart'ta İngiltere'de oynanacak.