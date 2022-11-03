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UEFA Avrupa Ligi'nde 4 grupta maçlar tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi'nde E, F, G, H gruplarında 6. ve son hafta maçları oynandı. İşte toplu sonuçlar ve detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 23:27 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 23:37
UEFA Avrupa Ligi'nde 4 grupta maçlar tamamlandı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, gruplarda 8 maç yapıldı. A, B, C ve D gruplarındaki 8 maç ise TSİ 23.00'te başladı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. ve son maçında ağırladığı Macaristan'ın Ferencvaros takımını 1-0 yendi. Grubu 9 puanla 3. sırada tamamlayan bordo-mavililer, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundan devam edecek.

Gruplarını lider tamamlayan Real Sociedad (İspanya), Feyenoord (Hollanda), Freiburg (Almanya) ve Ferencvaros (Macaristan) son 16 turuna kaldı.

Gruplarında ikinci sırada yer alan Manchester United (İngiltere), Midtjylland (Danimarka), Nantes (Fransa) ve Monaco (Fransa) ise son 16 turuna çıkmak için play-off turu oynayacak.

Gruplarında 3. sırada yer alan Trabzonspor, Sheriff (Moldova), Lazio (İtalya) ve Karabağ (Azerbaycan), UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda mücadele edecek.

E, F, G, H gruplarında son hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Midtjylland (Danimarka)-Sturm Graz (Avusturya): 2-0

Feyenoord (Hollanda)-Lazio (İtalya): 1-0

Real Sociedad (İspanya)-Manchester United (İngiltere): 0-1

Sheriff (Moldova)-Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-0

Karabağ (Azerbaycan)-Freiburg (Almanya): 1-1

Olympiakos (Yunanistan)-Nantes (Fransa): 0-2

Trabzonspor-Ferencvaros (Macaristan): 1-0

Monaco (Fransa)-Kızılyıldız (Sırbistan): 4-1

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