Haberler UEFA Avrupa Ligi Roma 2-0 Real Sociedad (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Roma 2-0 Real Sociedad (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Roma evinde Real SociedadEl Shaarawy ve Marash Kumbulla'nın golleriyle 2-0 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 23:28
Roma 2-0 Real Sociedad (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Roma ile Real Sociedad karşı karşıya geldi. Olimpico'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Roma 2-0'lık skorla kazandı.

Roma'ya galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Tammy Abraham'ın asistiyle Stephan El Shaarawy ve 87. dakikada Paulo Dybala'nın asistinde Marash Kumbulla attı.

Roma'da forma giyen Türk milli futbolcu Zeki Çelik, mücadelede yedek bekledi.

Trabzonspor'un eski oyuncusu Alexander Sörloth, Sociedad'ın ilk 11'inde yer aldı ve 67. dakikada yerini Mikel Oyarzabal'a bıraktı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 16 Mart Perşembe günü saat 23.00'te İspanya'da oynanacak.

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