İspanya polisinden skandal! Fenerbahçe taraftarına saldırı... İşte o anlar

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Sevilla ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan ve Sevilla'nın 2-0 galip tamamladığı maçta İspanya polisinden skandal bir saldırı geldi.
Yaklaşık 1000 kadar Fenerbahçe taraftarı İspanya'da takımlarının yanında yer alırken, ilk yarıda yapılan tezahüratlar sırasında Sevilla polisi sarı lacivertli taraftarlara saldırıda bulundu.
Olay anında kaydedilen görüntülerde polisin taraftarlara copla vurduğu görüldü.
İşte o anlar...