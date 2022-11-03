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Ferencvaros Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov Trabzonspor mağlubiyeti sonrası konuştu

Son dakika haberleri... Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'u 1-0 mağlup etti. Macar ekibinde teknik direktör Stanislav Cherchesov karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 23:09
Ferencvaros Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov Trabzonspor mağlubiyeti sonrası konuştu

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. ve son maçında konuk olduğu Trabzonspor'a 1-0 yenilmesine karşın grubu lider bitiren Ferencvaros'un teknik direktörü Stanislav Cherchesov, mücadelelerinden memnun olduğunu söyledi.

Cherchesov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi bir takıma karşı oynadıklarını belirterek, "Deplasmanda tabii ki biz de kazanmak istedik. Onlar da kazanmak istedi. İyi bir maç oynadık. Biz grup lideri olarak çıktığımız için mutluyuz. 47 yılın ardından grup lideri olarak bir sonraki aşamaya çıkmayı garantiledik." dedi.

Her maçın analizini yaptıklarını, bu karşılaşmanın da analizini yapacaklarını anlatan Cherchesov, bu şekilde yollarına devam edeceklerini kaydetti.

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