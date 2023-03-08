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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor! İşte maç programı

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı, perşembe günü yapılacak ilk maçlarla başlayacak. İşte maç programı...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2023 Çarşamba 10:54
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor! İşte maç programı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında, perşembe günü 8 müsabaka oynanacak.

Fenerbahçe, bu turdaki ilk maçında yarın İspanya'nın Sevilla takımına konuk olacak. Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda, TSİ 23.00'te başlayacak mücadeleyi Fransız hakem François Letexier yönetecek.

Son 16 turu ilk maçlarının (TSİ) programı şöyle:

20.45 Roma (İtalya) - Real Sociedad (İspanya)

20.45 Sporting Lizbon (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)

20.45 Union Berlin (Almanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)

20.45 Bayer Leverkusen (Almanya) - Ferencvaros (Macaristan)

23.00 Juventus (İtalya) - Freiburg (Almanya)

23.00 Manchester United (İngiltere) - Real Betis (İspanya)

23.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Feyenoord (Hollanda)

23.00 Sevilla (İspanya) - Fenerbahçe

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