Haberler UEFA Avrupa Ligi Glasgow Rangers - Leipzig maçı CANLI İZLE

Glasgow Rangers - Leipzig maçı CANLI İZLE

Glasgow Rangers ile Leipzig, UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında Ibrox Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Almanya'da oynanan ilk maçı Leipzig 1-0 kazanmıştı. Glasgow Rangers-Leipzig maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2022 Perşembe 21:58
Glasgow Rangers - Leipzig maçı CANLI İZLE

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Glasgow Rangers ile Leipzig yarı final mücadelesinde kozlarını paylaşıyor. İlk karşılaşmada Alman ekibi, İskoç temsilcisini 1-0 mağlup etmişti. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...


GLASGOW RANGERS - LEIPZIG 11'LER:

Rangers: McGregor, Tavernier, Goldson, Lundstram, Bassey, Barisic, Jack, Aribo, Kamara, Wright, Kent

Leipzig: Gulacsi, Gvardiol, Orban, Klostermann, Henrichs, Laimer, Kampl, Angelino, Nkunku, Olmo, Poulsen

GLASGOW RANGERS - LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Glasgow Rangers - Leipzig maçı 5 Mayıs Perşembe günü saat 22:00'de başladı ve Exxen'de canlı yayınlanıyor.

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