Glasgow Rangers - Leipzig maçı CANLI İZLE

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Glasgow Rangers ile Leipzig yarı final mücadelesinde kozlarını paylaşıyor. İlk karşılaşmada Alman ekibi, İskoç temsilcisini 1-0 mağlup etmişti. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
GLASGOW RANGERS - LEIPZIG 11'LER:
Rangers: McGregor, Tavernier, Goldson, Lundstram, Bassey, Barisic, Jack, Aribo, Kamara, Wright, Kent
Leipzig: Gulacsi, Gvardiol, Orban, Klostermann, Henrichs, Laimer, Kampl, Angelino, Nkunku, Olmo, Poulsen
GLASGOW RANGERS - LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Glasgow Rangers - Leipzig maçı 5 Mayıs Perşembe günü saat 22:00'de başladı ve Exxen'de canlı yayınlanıyor.