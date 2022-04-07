Frankfurt - Barcelona maçı CANLI izle! Frankfurt Barcelona maçı canlı anlatım

Eintracht Frankfurt ile Barcelona, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında kozlarını paylaşıyor. Grup aşamasında Fenerbahçe ile aynı grupta yer alan Alman ekibi Frankfurt, Galatasaray'ı eleyen Barcelona ile karşı karşıya geliyor.
Deutsche Bank Park'ta oynanan mücadelede Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan hakem Srdjan Jovanovic düdük çalıyor. Jovanovic'in yardımcılıklarını Stojkovic ve Mihajlovic yapıyor.
İLK 11'LER
Frankfurt: Trapp, Tuta, Hinteregger, Ndicka, Kanuff, Jakic, Sow, Kostic, Lindström, Kamada, Borre
Barcelona: Ter Stegen, Araujo, Eric Garcia, Pique, Jordi Alba, Pedri, Busquets, Gavi, Adama Traore, Ferran Torres, Aubameyang
FRANKFURT - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Eintracht Frankfurt'un sahasında Barcelona'yı ağırladığı mücadele 22.00'de başladı. Kritik karşılaşma Exxen'den canlı yayınlanıyor.