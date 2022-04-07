Haberler UEFA Avrupa Ligi Frankfurt - Barcelona maçı CANLI izle! Frankfurt Barcelona maçı canlı anlatım

Frankfurt - Barcelona maçı CANLI izle! Frankfurt Barcelona maçı canlı anlatım

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek final ilk maçında Alman ekibi Eintracht Frankfurt sahasında İspanyol devi Barcelona'yı konuk ediyor. Grup aşamasında Fenerbahçe ile aynı grupta yer alan Frankfurt, son 16 turunda Galatasaray'ı eleyen Barcelona ile bir üst tura yükselme mücadelesi veriyor. Kritik karşılaşmanın CANLI anlatımı ve tüm detayları fotomac.com.tr'de...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2022 Perşembe 21:57
Frankfurt - Barcelona maçı CANLI izle! Frankfurt Barcelona maçı canlı anlatım

Eintracht Frankfurt ile Barcelona, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında kozlarını paylaşıyor. Grup aşamasında Fenerbahçe ile aynı grupta yer alan Alman ekibi Frankfurt, Galatasaray'ı eleyen Barcelona ile karşı karşıya geliyor.

Deutsche Bank Park'ta oynanan mücadelede Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan hakem Srdjan Jovanovic düdük çalıyor. Jovanovic'in yardımcılıklarını Stojkovic ve Mihajlovic yapıyor.

İLK 11'LER

Frankfurt: Trapp, Tuta, Hinteregger, Ndicka, Kanuff, Jakic, Sow, Kostic, Lindström, Kamada, Borre

Barcelona: Ter Stegen, Araujo, Eric Garcia, Pique, Jordi Alba, Pedri, Busquets, Gavi, Adama Traore, Ferran Torres, Aubameyang

FRANKFURT - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Eintracht Frankfurt'un sahasında Barcelona'yı ağırladığı mücadele 22.00'de başladı. Kritik karşılaşma Exxen'den canlı yayınlanıyor.

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