Sevilla - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Sevilla - West Ham United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan son 16 turu maçlarıyla sürüyor. Temsilcimiz Galatasaray'ın Barcelona ile eşleştiği Avrupa'nın 2 numaralı kupasında İspanyol ekibi Sevilla ile İngiliz temsilcisi West Ham United kozlarını paylaşacak.
SEVILLA - WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda oynanacak Sevilla - West Ham United maçı 10 Mart Perşembe günü TSİ 20.45'te başlayacak ve EXXEN'den canlı yayınlanacak.
SEVILLA - WEST HAM UNITED MUHTEMEL 11'LER
Sevilla: Bounou; Navas, Gudelj, Kounde, Acuna; Jordan, Rakitic, Torres; Corona, Mir, Ocampos
West Ham United: Fabianski; Fredericks, Zouma, Dawson, Cresswell; Rice, Soucek; Vlasic, Lanzini, Fornals; Antonio