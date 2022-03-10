Haberler UEFA Avrupa Ligi Sevilla - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Sevilla - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Sevilla ile West Ham United karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sevilla - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2022 Perşembe 11:51
Sevilla - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Sevilla - West Ham United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan son 16 turu maçlarıyla sürüyor. Temsilcimiz Galatasaray'ın Barcelona ile eşleştiği Avrupa'nın 2 numaralı kupasında İspanyol ekibi Sevilla ile İngiliz temsilcisi West Ham United kozlarını paylaşacak.

SEVILLA - WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda oynanacak Sevilla - West Ham United maçı 10 Mart Perşembe günü TSİ 20.45'te başlayacak ve EXXEN'den canlı yayınlanacak.

SEVILLA - WEST HAM UNITED MUHTEMEL 11'LER

Sevilla: Bounou; Navas, Gudelj, Kounde, Acuna; Jordan, Rakitic, Torres; Corona, Mir, Ocampos

West Ham United: Fabianski; Fredericks, Zouma, Dawson, Cresswell; Rice, Soucek; Vlasic, Lanzini, Fornals; Antonio

DİĞER
Erling Haaland yeni takımı için kararını verdi! 250 milyon Euro…
'Beni erkekle aldatıyorsun' dediği kocası canice katledip kemiklerini Almanya'da evinin bahçesine gömdü! 4 çocuk annesi toprağa verildi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor