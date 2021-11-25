PSV - Sturm Graz 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

PSV Eindhoven ile Sturm Graz, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. maçında kozlarını paylaştı. Philips Stadyumu'nda oynanan mücadelede Polonyalı hakem Pawel Raczkowski düdük çaldı.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanın sahibi oldu. PSV'ye galibiyeti getiren goller Carlos Vinicius ve Bruma'dan geldi.

Bu sonuçla PSV puanını 8'e yükselterek gruptan çıkma yolunda avantajı eline geçirdi. Sturm Graz ise 1 puanda kaldı.



Grubun diğer maçında Monaco evinde Real Sociedad'ı 2-1 yendi.

B Grubu'nun son haftasında PSV deplasmanda Real Sociedad'ın konuğu olacak. Sturm Graz ise sahasında Monaco'yu ağırlayacak.

İŞTE B GRUBU'NDA GÜNCEL PUAN DURUMU

1- MONACO 11 PUAN

2- PSV 8 PUAN

3- REAL SOCIEDAD 6 PUAN

4- STURM GRAZ 1 PUAN