Haberler UEFA Avrupa Ligi PSV - Sturm Graz 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

PSV - Sturm Graz 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. B Grubu 5. maçında PSV Eindhoven sahasında Sturm Graz'ı ağırladı. Mücadeleyi 2-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. PSV'ye galibiyeti getiren golleri Carlos Vinicius ve Bruma kaydetti.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2021 Cuma 00:54 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2021 Cuma 01:05
PSV - Sturm Graz 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

PSV Eindhoven ile Sturm Graz, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. maçında kozlarını paylaştı. Philips Stadyumu'nda oynanan mücadelede Polonyalı hakem Pawel Raczkowski düdük çaldı.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanın sahibi oldu. PSV'ye galibiyeti getiren goller Carlos Vinicius ve Bruma'dan geldi.

Bu sonuçla PSV puanını 8'e yükselterek gruptan çıkma yolunda avantajı eline geçirdi. Sturm Graz ise 1 puanda kaldı.

Grubun diğer maçında Monaco evinde Real Sociedad'ı 2-1 yendi.

B Grubu'nun son haftasında PSV deplasmanda Real Sociedad'ın konuğu olacak. Sturm Graz ise sahasında Monaco'yu ağırlayacak.

İŞTE B GRUBU'NDA GÜNCEL PUAN DURUMU
1- MONACO 11 PUAN
2- PSV 8 PUAN
3- REAL SOCIEDAD 6 PUAN
4- STURM GRAZ 1 PUAN

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