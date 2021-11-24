Spartak Moskova - Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

SPARTAK MOSKOVA - NAPOLI MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 5. hafta maçlarıyla kaldığı yerden devam ediyor. C Grubu'nda Spartak Moskova iel Napoli kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Spartak Moskova - Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SPARTAK MOSKOVA - NAPOLI MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Spartak Moskova - Napoli maçı 24 Kasım Çarşamba saat 18.30'da başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak.