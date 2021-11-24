Haberler UEFA Avrupa Ligi Spartak Moskova - Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Spartak Moskova - Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. C Grubu 5. hafta maçında Spartak Moskova ile Napoli karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Spartak Moskova - Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2021 Çarşamba 09:31
Spartak Moskova - Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 5. hafta maçlarıyla kaldığı yerden devam ediyor. C Grubu'nda Spartak Moskova iel Napoli kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Spartak Moskova - Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SPARTAK MOSKOVA - NAPOLI MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Spartak Moskova - Napoli maçı 24 Kasım Çarşamba saat 18.30'da başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak.

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