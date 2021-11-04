Leicester City Spartak Moskova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları start alıyor. Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği İngiliz ekibi Leicester City, 4. maçlar öncesinde C grubunda topladığı 4 puanla 3. sırada, Rus temsilcisi Spartak Moskova ise 3 puanla son sırada yer alıyor. Ev sahibi takımda Wesley Fofana, James Justin, Marc Albrighton ve Wilfred Ndidi sakatlığı nedeniyle maçta görev alamayacak. Ayoze Perez, Ricardo Pereira ve Nampalys Mendy'nin durumları ise şüpheli... Spartak Moskova'da ise Nail Umyarov ve Pavel Maslov karşılaşmada forma giyemeyecek. Georgi Melkadze ile Ezequiel Ponce'nin durumları da şüpheli...

LEICESTER CITY-SPARTAK MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leicester City'nin sahasında Spartak Moskova'yı konuk edeceği kritik maç bu akşam TSİ 23.00'te başlayacak ve Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LEICESTER CITY-SPARTAK MOSKOVA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Leicester City: Kasper Schmeichel, Jannik Vestergaard, Daniel Amartey, Caglar Soyuncu, Timothy Castagne, Kiernan Dewsbury-Hall, Boubakary Soumare, Ryan Bertrand, Ademola Lookman, Kelechi Iheanacho, Patson Daka.

Spartak Moskova: Aleksandr Selikhov, Nikolai Rasskazov, Samuel Gigot, Georgi Dzhikiya, Victor Moses, Mikhail Ignatov, Roman Zobnin, Ayrton Lucas, Jordan Larsson, Quincy Promes, Aleksandr Lomovitsky.