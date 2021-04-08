Haberler UEFA Avrupa Ligi Ajax Roma 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Ligi'nde heyecan çeyrek final karşılaşmaları ile sürüyor. Son 8'in dikkat çeken mücadelesinde ekibi sahasında temsilcisi ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan konuk ekip avantajın sahibi oldu. Roma'ya galibiyeti getiren golleri 57. dakikada ve 87. dakikada sahneye çıkan kaydetti. Ajax'ın tek golü Klaaseen'den geldi.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2021 Cuma 00:59
Ajax Roma 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Ligi çeyrek final ilk maçında , evinde ile karşı karşıya geldi. 'da oynanan mücadeleyi Roma 2-1 kazandı ve 'ya büyük avantajı taşıdı.

Ajax, 39. dakikada Klaaseen'in golüyle öne geçerken, Roma'nın beraberlik golünü 57. dakikada kaydetti. 87. dakikada sahneye çıkan , attığı golle takımının maçtan üstünlükle ayrılmasını sağladı.

Öte yandan Ajax'ta , 53. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda kaleci 'i geçemedi ve 15 penaltı sonra ilk kez penaltı kaçırdı. devi Ajax, Aralık 2002'den bu yana Avrupa'da konuk ettiği takımlarını yenemedi (6B 5M)

Çeyrek final rövanşında Roma, 15 Nisan tarihinde Ajax'ı evinde konuk edecek.

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