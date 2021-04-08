Ajax Roma 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Ajax, evinde Roma ile karşı karşıya geldi. Johan Cruijff Arena'da oynanan mücadeleyi Roma 2-1 kazandı ve İtalya'ya büyük avantajı taşıdı.



Ajax, 39. dakikada Klaaseen'in golüyle öne geçerken, Roma'nın beraberlik golünü 57. dakikada Pellegrini kaydetti. 87. dakikada sahneye çıkan Ibanez, attığı golle takımının maçtan üstünlükle ayrılmasını sağladı.



Öte yandan Ajax'ta Dusan Tadic, 53. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Pau Lopez'i geçemedi ve 15 penaltı sonra ilk kez penaltı kaçırdı. Hollanda devi Ajax, Aralık 2002'den bu yana Avrupa'da konuk ettiği İtalyan takımlarını yenemedi (6B 5M)



Çeyrek final rövanşında Roma, 15 Nisan tarihinde Ajax'ı evinde konuk edecek.