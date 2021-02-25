Milan 1-1 Kızılyıldız (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş karşılaşmasında Milan, Kızılyıldız'ı ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi ve kırmızı-siyahlılar bir üst tura yükseldi.
Milan'ın golünü 9. dakikada penaltıdan Kessie kaydederken, Kızılyıldız'ın golüise 24'te El Fardou'nun ayağından geldi.
Konuk ekipte ayrıca Gobeljic 70. dakikada çift sarıdan kırmızı görerek takımını 10 kişi bıraktı. Temsilcimiz Hakan Çalhanoğlu, mücadelede 90 dakika forma giydi.
İlk maçtan deplasmanda 2-2 beraberlikle ayrılan Milan, tur atlayan taraf oldu.