Haberler UEFA Avrupa Ligi Milan 1-1 Kızılyıldız (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Milan 1-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Milan sahasında ile karşı karşıya geldi. İtalyan ekibi 2-2'in rövanşında rakibiyle sahasında 1-1 berabere kaldı ve adını son 16'ya yazdırdı.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 01:40
Milan 1-1 Kızılyıldız (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş karşılaşmasında Milan, 'ı ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi ve kırmızı-siyahlılar bir üst tura yükseldi.

Milan'ın golünü 9. dakikada penaltıdan Kessie kaydederken, Kızılyıldız'ın golüise 24'te El Fardou'nun ayağından geldi.

Konuk ekipte ayrıca Gobeljic 70. dakikada çift sarıdan kırmızı görerek takımını 10 kişi bıraktı. Temsilcimiz Hakan Çalhanoğlu, mücadelede 90 dakika forma giydi.

İlk maçtan deplasmanda 2-2 beraberlikle ayrılan Milan, tur atlayan taraf oldu.

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