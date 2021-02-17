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UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu heyecanı başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu ilk maçları 18 Şubat Perşembe günü oynanacak. ve 'li , 'la deplasmanda karşılaşacak. 'nun formasını giydiği ise 'a konuk olacak. , ve 'in takımı de evinde Hollanda devi 'ı ağırlayacak.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 11:26
UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu heyecanı başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu ilk maçları 18 Şubat Perşembe akşamı oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu, son 32 turundaki 16 karşılaşmayla devam edecek.

Turnuvada son 16 turuna kalacak takımlar, 24 ve 25 Şubat'taki rövanş müsabakalarının ardından belli olacak.

Maçların programı şöyle:

20.55 (İspanya) - (İngiltere)

20.55 (Almanya) - Tottenham (İngiltere)

20.55 Olympiakos (Yunanistan) - PSV (Hollanda)

20.55 (Çekya) - Leicester City (İngiltere)

20.55 Young Boys (İsviçre) - Bayer Leverkusen (Almanya)

20.55 (Sırbistan) - (İtalya)

20.55 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Club Brugge (Belçika)

20.55 Braga (Portekiz) - Roma (İtalya)

20.55 Krasnodar (Rusya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

23.00 (Fransa) - (Hollanda)

23.00 Benfica (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)

23.00 Molde (Norveç) - Hoffenheim (Almanya)

23.00 Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

23.00 Antwerp (Belçika) - Rangers (İskoçya)

23.00 Granada (İspanya) - Napoli (İtalya)

23.00 Salzburg (Avusturya) - Villarreal (İspanya)



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