Haberler UEFA Avrupa Ligi Yusuf Yazıcı Milan maçında tarihe geçti! Onu yapan 2 isimden biri

maçında tarihe geçti! Onu yapan 2 isimden biri

UEFA Avrupa Ligi'nde , İtalya Serie A devi 'ı 3-0'lık skorla devirdi. Fransız temsilcisinin Türk yıldızı , attığı 3 golle geceye damga vuran isim oldu. Öte yandan Yusuf Yazıcı, yaptığı hat trick ile Brezilyalı eski yıldız Rivaldo ile beraber tarihe geçti. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 01:16 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 01:18
Yusuf Yazıcı Milan maçında tarihe geçti! Onu yapan 2 isimden biri

A Milli Futbol Takımı'mızın ve 'in yıldızı , UEFA Avrupa Ligi'nde 'ı tek başına devirmeyi başardı. Yusuf, yaptığı hat-trick ile gecenin adamı oldu.

RIVALDO İLE TARİHE GEÇTİ
Öte yandan Yusuf, 2000 yılında Rivaldo ile birlikte Milan'a San Siro'da 3 gol atan tek isim olarak tarihe edını yazdırdı.

GOLLER NASIL GELDİ?
Yusuf, Lille adına ilk golü 21. dakikada penaltıdan buldu ve takımını 1-0 öne geçirdi. Yıldız futbolcu, 2. golünü 55. dakikada kaydederken, ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla rakip ağları sarstı. Yusuf'un ve Lille'in 58. dakikada bulduğu 3. gol ise yine ceza sahası dışından geldi.

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