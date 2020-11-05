Yusuf Yazıcı Milan maçında tarihe geçti! Onu yapan 2 isimden biri

A Milli Futbol Takımı'mızın ve Lille'in yıldızı Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde Milan'ı tek başına devirmeyi başardı. Yusuf, yaptığı hat-trick ile gecenin adamı oldu.

RIVALDO İLE TARİHE GEÇTİ

Öte yandan Yusuf, 2000 yılında Rivaldo ile birlikte Milan'a San Siro'da 3 gol atan tek isim olarak tarihe edını yazdırdı.

GOLLER NASIL GELDİ?

Yusuf, Lille adına ilk golü 21. dakikada penaltıdan buldu ve takımını 1-0 öne geçirdi. Yıldız futbolcu, 2. golünü 55. dakikada kaydederken, ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla rakip ağları sarstı. Yusuf'un ve Lille'in 58. dakikada bulduğu 3. gol ise yine ceza sahası dışından geldi.