Haberler UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri İstanbul'da!

ve 'ın 'ndeki rakipleri 'da!

'nde 3. eleme turu maç heyecanı başlıyor. Temsilcilerimiz ve 'ın karşılaşacağı rakipleri ve 'a geldi.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 14:20 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 14:23
Beşiktaş ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri İstanbul'da!

'ın 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi , perşembe günü Stadyumu'nda oynanacak maç öncesinde 'a geldi. Hırvatistan'ın Split kentinden kalkan özel uçakla saat 20.40'ta İstanbul Havalimanı'na ulaşan kafile, sonrasında kamp yapacağı otele doğru hareket etti.

Hajduk Split'in kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

Marin Ljubic, Kristian Dimitrov, Darko Nejasmic, Leon Krekovic, Marin Jakolis, Mijo Caktas, Dimitrios Diamantakos, Nihad Mujakic, Mariocuic, Jani Atanasov Jairo, Adam Gyurcso, Stanko Juric, Ivan Dolcek, David Colina, Mario Vuskovic, Darko Todorovic, Josip Posavec, Bassel Jradi, Karlo Sentic.

RIO AVE BEŞİKTAŞ MAÇI İÇİN İSTANBUL'DA

'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi , perşembe günü 'ta oynanacak maç için İstanbul'a geldi. Portekiz'in Porto kentinden kalkan özel uçakla saat 21.45'te İstanbul Havalimanı'na ulaşan kafile, sonrasında kamp yapacağı otele doğru hareket etti.

Rio Ave'nin kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

Kieszek, Leo Vieira, Carlos, Reis, Monte, Borevkovic, Amaral, Ivo Pinto, Santos, Costinha, Augusto, Tarantini, Geraldes, Piazon, Jambor, Meshino, Moreira, Mane, Gabriel, Lopes.

Beşiktaş ile Rio Ave arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu karşılaşması, 24 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta seyircisiz olarak oynanacak.

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