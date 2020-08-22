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22 Ağustos 2020, Cumartesi
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Şampiyon Sevilla

Şampiyon Sevilla

finalinde İnter’i 3-2 yenen İspanyol ekibi, 6’ncı kez kupayı müzesine götürdü. Sevilla’yı zafere taşıyan golleri 12 ve 33’te De Jong ile 74’te attı.

final mücadelesinde İtalyan ekibi İnter'i 3-2 mağlup eden İspanyol temsilcisi Sevilla, 6'ncı kez kupayı müzesine götürdü. Koronavirüs pandemisi nedeniyle seyircisiz ve tek maçlı eleminasyon sistemi üzerinden 8'li Final olarak 'da oynanan UEFA Avrupa Ligi'nin final maçı gol düellosu şeklinde geçti. Mücadeleye etkili başlayan İnter, 5'inci dakikada penaltı kazandı. , meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

KİLİDİ DIEGO CARLOS ÇÖZDÜ
Nefes kesen finalin 12'nci ve 33'üncü dakikalarda sahneye çıkan Luuk de Jong, attığı iki kafa golü ile Sevilla'yı 2-1 öne geçirdi. 35'inci dakikada Diego Godin yeniden skoru eşitlerken, ilk yarı da 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Müsabakanın ikinci yarısında iki takım da kontrollü oyun tercih ederken, dengeyi 74'te bozdu. Carlos attığı golle takımını öne geçirdi ve kupanın sahibini tayin etti: 3-2. Sevilla, bu zaferle birlikte 6'ncı kez Kupa 2'nin sahibi oldu.
  1. 22.8.2020
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