Şampiyon Sevilla
UEFA Avrupa Ligi finalinde İnter’i 3-2 yenen İspanyol ekibi, 6’ncı kez kupayı müzesine götürdü. Sevilla’yı zafere taşıyan golleri 12 ve 33’te De Jong ile 74’te Diego Carlos attı.
KİLİDİ DIEGO CARLOS ÇÖZDÜ
Nefes kesen finalin 12'nci ve 33'üncü dakikalarda sahneye çıkan Luuk de Jong, attığı iki kafa golü ile Sevilla'yı 2-1 öne geçirdi. 35'inci dakikada Diego Godin yeniden skoru eşitlerken, ilk yarı da 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Müsabakanın ikinci yarısında iki takım da kontrollü oyun tercih ederken, dengeyi 74'te Diego Carlos bozdu. Carlos attığı golle takımını öne geçirdi ve kupanın sahibini tayin etti: 3-2. Sevilla, bu zaferle birlikte 6'ncı kez Kupa 2'nin sahibi oldu.
- 22.8.2020
- Ve Galatasaray sahnede! İlk maç...
- Erol Bulut yönetime bildirdi! O isimleri kadroda görmek istemiyor
- Galatasaray'a ön libero transferinde Tottenham rakip oldu!
- UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray...
- Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Vedat Muriqi yerine dünya yıldızı! Sözleşme 2+1 yıl...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Şampiyon Sevilla haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.