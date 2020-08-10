Manchester United 1-0 Kopenhag | MAÇ SONUCU - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
10 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler UEFA Avrupa Ligi MANU yarı final biletini uzatmalarda kaptı!

1-0 | MAÇ SONUCU

Manchester United 1-0 Kopenhag | MAÇ SONUCU

maçında ile kozlarını paylaşıyor. Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 kazanan Manchester United yarı finale yükseldi.

mücadelesinde ile karşı karşıya geldi. Stadyumu'nda oynanan mücadelenin normal süresi 0-0 eşitlikle sona erdi. Uzatmalara giden maçın 95. dakikasında Bruno Fernandes'in penaltı golüyle kazanan kırmızı-şeytanlar yarı final biletini kaptı.

Manchester United yarı finalde Wolverhampton - Sevilla maçının galibi ile eşleşecek.

  1. 10.08.2020
  2. Güncelleme: 11.08.2020 00:42
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