Başakşehir'in rakibine ceza şoku! Rövanşta yok - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
15 Nisan 2020, Çarşamba
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Başakşehir'in rakibine ceza şoku! Rövanşta yok

Başakşehir'in rakibine ceza şoku! Rövanşta yok

, 'in UEFA son 16 turundaki rakibi Kopenhag'ın Uruguaylı futbolcusu 'a 3 maç men cezası verdi. Gol sevinci sırasında güvenlik görevlisini ittiği için ceza alan Santos, Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek.

, 'in 'ndeki rakibi Kopenhag'da forma giyen 'a 3 maç men cezası verdi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Celtic ile Kopenhag arasındaki Avrupa Ligi son 32 turu maçında gol sevinci sırasında güvenlik görevlisini iten Santos'a 3 maç ceza verildiği belirtildi.

27 yaşındaki Uruguaylı forvet, takımının temsilcimiz Medipol Başakşehir ile oynayacağı Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında forma giyemeyecek.

Medipol Başakşehir, Santos'un da forma giydiği 12 Mart'ta oynanan ilk maçta sahasında temsilcisini 1-0 mağlup etmişti.

  1. 15.04.2020
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