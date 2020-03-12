Medipol Başakşehir 1-0 Kopenhag | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir evinde Danimarka temsilcisi FC Kopenhag ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz 1-0'lık skorla kazandı ve rövanş öncesinde önemli bir avantajı ele geçirdi.



Karşılaşma boyunca daha etkili taraf olan Başakşehir, yakaladığı önemli pozisyonları uzun süre değerlemdiremedi. Temsilcimiz, 87. dakikada Demba Ba'nın ceza alanında yerde kalmasının ardından penaltı kazandı ve topun başına gelen kaptan Edin Visca, 88. dakikada ağları sarsarak takımını öne geçirdi ve maç da bu skorla sonuçlandı.



Başakşehir'de Enzo Crivelli, 74. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi ve sedyeyle kenara alınırken, Robinho oyuna dahil oldu.



Mücadelenin rövanşı, 19 Mart Perşembe günü 23:00'da Danimarka'da seyircisiz oynanacak.

AVRUPA'DA 8'İNCİ GALİBİYET

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda sahasında Kopenhag 1-0 mağlup eden Başakşehir, Avrupa'daki 29. maçında 8. galibiyetini elde etmiş oldu.



Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında evinde Kopenhag'ı 1-0 yenerek rövanş için avantaj sağladı. Turuncu-lacivertliler, bu sonuçla Avrupa kupalarındaki 29. maçında 8. galibiyetini aldı.



Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa sahnesinde bugüne kadar yaptığı 28 maçta 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyet elde etmişti. Bu maçlarda 31 gol atan Başakşehir, kalesinde 42 gole engel olamadı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

9. dakikada ceza sahası dışında topu kapan Visca'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Crivelli'ye çarpıp yön değiştirdi ve direkten oyun alanına geri döndü.

19. dakikada Visca'nın sol taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Epureanu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Johansson kurtardı.

30. dakikada Zeca'nın verdiği pasta ceza sahası içinde topla buluşan Santos'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert'te kaldı.

33. dakikada sağ kanattan Visca'nın ceza sahası dışına yerden verdiği pasta Demba Ba'nın gelişine yaptığı vuruşta top direğin yanından auta çıktı.

76. dakikada turuncu-lacivertli takım gole çok yaklaştı. İrfan Can Kahveci'nin ara pasında savunma arkasına sarkan Robinho, ceza sahası içinde sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Brezilyalı futbolcunun vuruşunda, uzak direğin dibinde Demba Ba'nın da bacaklarının arasından geçen top auta çıktı.

86. dakikada Medipol Başakşehir penaltı kazandı. Savunma arkasına atılan topa hareketlenen Demba Ba, Varela ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca hakem William Collum penaltı kararı verdi. 88'inci dakikada penaltıyı kullanan Visca, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR:

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile yaptığı son 16 turu ilk maçını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile bazı Süper Lig kulüplerinin başkanları da tribünden takip etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmayı TFF Başkanı Nihat Özdemir, 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, yönetim kurulu üyeleri Yılmaz Büyükaydın, Ali Düşmez ve İsmail Erdem, Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Süper Lig'deki bazı kulüplerin başkanları da tribünden izledi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile eski milli takım teknik direktörleri Mustafa Denizli ve Abdullah Avcı, aynı araçla stada geldi ve karşılaşmayı takip etti.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Mehmetçik'e destek vermek için tüm spor camiasını karşılaşmaya davet etmişti.

TRİBÜNLER KIRMIZI-BEYAZ RENKLERE BÜRÜNDÜ

Medipol Başakşehir ile Kopenhag arasında oynanan mücadele öncesinde tribünlerdeki tüm koltuklara Türk bayrağı bırakıldı.

Turkcell'in Türk sporunu desteklemek için hayata geçirdiği çatı projesi "TURKSPORU" kapsamında maçı izlemeye gelen taraftarlara, üzerinde "Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için" yazılı kırmızı-beyaz tişörtler dağıtıldı.

KORONAVİRÜSE KARŞI TEDBİR

Karşılaşmayı izlemek için tribünlere gelen bazı taraftarların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir aldığı gözlendi.

Maske ile tribünlerde oturan bazı taraftarların, ellerine de sık sık kolonya ve anti bakteriyel jel döktüğü görüldü.

OKAN BURUK'TAN 2 DEĞİŞİKLİK

Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Sporting Lizbon ile İstanbul'da oynanan maçın ilk 11'ine göre kadroda 2 değişikliğe gitti.

Buruk, cezası sona eren Enzo Crivelli ile Mahmut Tekdemir'i ilk 11'de sahaya sürdü. Buruk, Sporting Lizbon karşısında ilk 11'de görev yapan Eljero Elia'ya kadroda yer vermezken, Azubuike'yi ise yedek kulübesinde tuttu.

Buruk, ilk 11'i Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Aleksic, Demba Ba ve Crivelli'den oluşturdu.

Kopenhag'da ise teknik direktör Staale Solbakken; Johnsson, Varela, Nelsson, Bejelland, Bengtsson, Pep Biel, Zeca, Stage, Daramy, Falk ve Santos ilk 11'ini sahaya sürdü.

Danimarka ekibinde bir dönem Trabzonspor'da forma giyen Dame N'Doye ise kadroda yer almadı.

Bu arada karşılaşmayı yaklaşık 100 Danimarkalı taraftar da kendilerine ayrılan yerden izledi.