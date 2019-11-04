Medipol Başakşehir, Wolfsberger maçı hazırlıklarına başladı - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
04 Kasım 2019, Pazartesi
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, Wolfsberger maçı hazırlıklarına başladı

Medipol Başakşehir, Wolfsberger maçı hazırlıklarına başladı

, Avrupa Ligi'nde 'nın Wolfsberger takımı ile 7 Kasım Perşembe günü deplasmanda yapacağı J Grubu 4. hafta maçının hazırlıklarına başladı.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, pas çalışmalarının ardından çift kale maç yapıldı.

, yarın yapacağı idmanla Wolfsberger müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.

  1. 04.11.2019
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