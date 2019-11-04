Medipol Başakşehir, Wolfsberger maçı hazırlıklarına başladı
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde Avusturya'nın Wolfsberger takımı ile 7 Kasım Perşembe günü deplasmanda yapacağı J Grubu 4. hafta maçının hazırlıklarına başladı.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, pas çalışmalarının ardından çift kale maç yapıldı.
Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla Wolfsberger müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.
- 04.11.2019
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