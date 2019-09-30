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30 Eylül 2019, Pazartesi
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Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

UEFA Avrupa Ligi'nde 'in Möchengladbach ile oynayacağı maçı , 'ın Wolverhampton maçını ve 'un Basel ile oynayacağı mücadeleyi Marco di Bello yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin perşembe günü oynayacağı gruptaki ikinci maçların hakemleri belli oldu.

'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu 2. haftasında sahasında Almanya'nın takımıyla yapacağı maçı İngiliz hakem yönetecek.

'ın, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci maçında sahasında İngiliz temsilcisi Wolverhampton ile oynayacağı karşılaşmada Avusturyalı hakem düdük çalacak. Öte yandan 'un C Grubu ikinci maçında İsviçre ekibi Basel'i konuk edeceği mücadelede İtalyan hakem Marco di Bello görev alacak.

  1. 30.09.2019
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