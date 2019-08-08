Partizan - Yeni Malatyaspor | CANLI
Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki ilk maçında Partizan'a konuk oluyor. Başkent Belgrad'daki Partizan Stadı'nda oynanan maçı Rus hakem Sergei Ivanov yönetiyor. Kritik mücadelenin CANLI anlatımı fotomac.com.tr'de...
Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki ilk maçında Partizan'a konuk oluyor. Başkent Belgrad'daki Partizan Stadı'nda başlayan maçı Rus hakem Sergei Ivanov yönetiyor. Kritik mücadelenin CANLI anlatımı fotomac.com.tr'de...
PARTIZAN: Stojkovic, Miletic, Ostojic, Pavlovic, Urosevic, Stevanovic, Zdjelar, Scekic, Tosic, Sadiq, Soumah
YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Cheabake, Mina, Mustafa Akbaş, Erkan Kaş, Robin Yalçın, Bifouma, Rahman Buğra Çağıran, Chaalali, Fofana, Jahovic
- 08.08.2019
- Güncelleme: 08.08.2019 22:00
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