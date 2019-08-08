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08 Ağustos 2019, Perşembe
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Partizan - Yeni Malatyaspor | CANLI

, 3. eleme turundaki ilk maçında Partizan'a konuk oluyor. 'daki 'nda oynanan maçı Rus hakem yönetiyor. Kritik mücadelenin CANLI anlatımı fotomac.com.tr'de...

, 3. eleme turundaki ilk maçında Partizan'a konuk oluyor. 'daki 'nda başlayan maçı Rus hakem yönetiyor. Kritik mücadelenin CANLI anlatımı fotomac.com.tr'de...




PARTIZAN: Stojkovic, Miletic, Ostojic, Pavlovic, Urosevic, Stevanovic, Zdjelar, Scekic, Tosic, Sadiq, Soumah

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Cheabake, Mina, , , Robin Yalçın, Bifouma, Rahman Buğra Çağıran, Chaalali, Fofana, Jahovic

  1. 08.08.2019
  2. Güncelleme: 08.08.2019 22:00
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