Maç sonucu: Yeni Malatyaspor 2-2 Olimpija Ljubljana | MAÇ ÖZETİ

Tarihinde ilk kez Avrupa heyecanı yaşayacak olan Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu'nda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı ağırladı. Temsilcimiz Yeni Malatyaspor, Olimpija Ljubljana ile 2-2 berabere kaldı ve turu rövanşa bıraktı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



12. dakikada orta sahada topla buluşan Savic rakiplerinden sıyrıldıktan sonra ceza yayı içinde şutunu çekti top üstten auta çıktı.



13. dakikada gelişen Olimpija Ljubljana atağında arka direkte topla buluşan Vukusic topu ağlara gönderdi. 0-1



20. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mina şutunu çekti Bifouma'ya da çarpan top ağlara gitti. 1-1



33. dakikada kullanılan köşe vuruşuna yükselen Jahovic'in vuruşunda top auta gitti.



42. dakikada sağdan gelişen atakta ceza sahası içine giren Fofoana pasını Bifouma'ya aktardı onun vuruşunda savunmaya çarpan top kalecide kaldı.

60. dakikada Jahovic'in ceza sahası dışında attığı pasla sağ kanatta topla buluşan Bifouma'nın sert şutunu kaleci Vidmar iki hamlede kontrol etti.

65. dakikada Guilherme'nin orta sahadan ceza sahası içerisine attığı ara pasında topla buluşan Jahovic, Bagnack'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Joaho Pinheiro penaltı kararı verdi.

66. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Penaltı vuruşunu kullanan Jahovic kalecinin solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1

74. dakikada konuk ekip eşitliği yakaladı. Sağ kanattan Boakye'nin ceza sahası içerisine yaptığı ortada arka direkte Savic'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2

82. dakikada Putincan'ın sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içerisinde Savic'in gelişine vuruşunda kaleci Farnolle topu kornere çeldi.

Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.



Geçen sezon gösterdiği performansla dikkat çeken sarı-siyahlılar, Süper Ligi 5'inci sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. Malatya'dan 16 yıl sonra bir takımın Avrupa kupalarında mücadele edecek olması kentte büyük heyecan yarattı. Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu'nda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya geldi. Saat 20.00'de Yeni Malatya Stadı'nda başlayan maçın rövanşı ise 1 Ağustos'ta Slovenya'da.



YENİ MALATYASPOR 2-2 OLIMPIJA | GOLLERİ İZLEYİN



Yeni Malatyaspor 0-1 Olimpija, 13' Ante Vukusic | İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yeni Malatyaspor 1-1 Olimpija, 20' Arturo Mina | İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yeni Malatyaspor 2-1 Olimpija, 67' Adis Jahovic (p) | İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yeni Malatyaspor 2-2 Olimpija, 74' Stefan Savic | İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ



TRİBÜNLER BOŞ KALDI



İlk kez 16 yıl önce UEFA'da İsviçre temsilcisi Basel'i konuk eden Malatya kenti, Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı ağırladı. 27 bin 500 kapasiteli Malatya Stadı'nda Olimpija Ljubljana taraftarları için ayrılan 2 bin kontenjanlı tribünde taraftarları bulunmazken, Malatyaspor için ayrılan 25 bin 500 kontenjanda ise 15 bin bilet satılmasıyla tribünler kısmen boş kaldı.



STAT ÇEVRESİNDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ



Yeni Malatyaspor ile Olimpija Ljubljana arasında oynanan karşılaşmada stat çevresinde alınan yoğun güvenlik tedbirleri dikkat çekti. Stada giriş sağlayan tüm kapılarda tedbir alınırken, stat etrafında adeta kuş uçurtulmadı.



SARI-SİYAH BAYRAKLI DESTEK



Karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş de izledi. Malatya'nın 27 bin kişilik stadyumunda taraftar, ellerinde sarı-siyahlı bayraklarıyla takımlarına destek verdi. Maraton tribününde karşılaşma başlamadan önce taraftarlar dev Yeni Malatyaspor bayrağı açtı. Bir grup taraftar da "Battalgazi'nin torunları Avrupa yolunda" yazılı pankart açtı.