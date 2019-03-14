MAÇ SONUCU l Salzburg 3 - 1 Napoli l ÖZET – Fotomaç – 14 Mart 2019
14 Mart 2019, Perşembe
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MAÇ SONUCU l Salzburg 3 - 1 Napoli l ÖZET

MAÇ SONUCU l Salzburg 3 - 1 Napoli l ÖZET

Salzburg, Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Napoli'yi 3-1 mağlup etti.

Napoli, 3-0 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Salzburg'a 3-1 yenilmesine rağmen toplamda 4-3'lük skorla Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

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  1. 14.03.2019
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