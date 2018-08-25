Taraftar bıçaklandı! – Fotomaç – 25 Ağustos 2018
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    25 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Taraftar bıçaklandı!

    Taraftar bıçaklandı!
    Avrupa Ligi Play-Off turunda 'un 'i 3-1 yendiği maça saha dışı olaylar damga vurdu. Atina'daki karşılaşmada bir İngiliz seyircinin Yunanlılar tarafından bıçaklandığı öğrenildi. Bazı sarhoş İngiliz taraftarın da tutuklandığı bildirildi.
    1. 25.8.2018
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