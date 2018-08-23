UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları oynandı – Fotomaç – 23 Ağustos 2018
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    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    UEFA play-off turu ilk maçları oynandı

    UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları oynandı

    UEFA play-off turu ilk maçları oynandı.

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli turnuvasında play-off turu ilk ayağı, 21 karşılaşmayla sona erdi.

    , konuk olduğu 'ın Partizan takımı ile 1-1 berabere kaldı.

    Türk hakem 'in yönettiği müsabakada ise Bulgar ekibi Ludogorets, 'ın takımını deplasmanda 1-0 yendi.

    Play-off turu rövanş mücadeleleri, 30 Ağustos'ta oynanacak.

    Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

    Torpedo Kutaisi (Gürcistan)-Ludogorets (Bulgaristan): 0-1

    Zenit ()-Molde (Norveç): 3-1

    Trencin (Slovakya)-AEK Larnaca (): 1-1

    Sheriff (Moldova)-Karabağ (Azerbaycan): 1-0

    Suduva (Litvanya)-Celtic (İskoçya): 1-1

    APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)-Astana (Kazakistan): 1-0

    Sigma (Çekya)-Sevilla (İspanya): 0-1

    Sarpsborg (Norveç)- (İsrail): 3-1

    Malmö (İsveç)-Midtjylland (): 2-2

    Dudelange (Lüksemburg)-Cluj (Romanya): 2-0

    Olympiakos (Yunanistan)-Burnley (İngiltere): 3-1

    Atalanta (İtalya)-Kopenhag (Danimarka): 0-0

    Basel (İsviçre)-Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-2

    Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Spartak Trnava (Slovakya): 0-2

    Zorya (Ukrayna)-Leipzig (Almanya): 0-0

    Genk ()-Brondby (Danimarka): 5-2

    Rapid Wien (Avusturya)-FCSB (Romanya): 3-1

    Partizan (Sırbistan)-Beşiktaş: 1-1

    Rosenborg (Norveç)-Shkendija (Makedonya): 3-1

    Glasgow Rangers (İskoçya)-Ufa (Rusya): 1-0

    Gent (Belçika)-Bordeaux (Fransa): 0-0

    1. 24.8.2018 00:23
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