 UEFA'da dev eşleşmeler – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    UEFA'da dev eşleşmeler

    UEFA'da dev eşleşmeler

    Başakşehir ve Konya’nın gruplarda veda ettiği Avrupa’nın 2 numaralı kupasında Napoli-Leipzig ve Lyon-Villarreal eşleşmesi dikkat çekti. G.Saray’ı eleyen Östersunds da kurada Arsenal’i çekti

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 32 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu belli oldu. Aynı ülke ya da gruptan takımların yanı sıra Rus ile Ukrayna kulüplerinin eşleşemeyeceği kura çekimine, UEFA Avrupa Ligi gruplarında ilk iki sırayı alan 24 ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenen 8 takım katıldı. Kurada, sezon başında G.Saray'ı eleyen Östersunds, Arsenal ile eşleşti. Napoli-Leipzig ve Lyon-Villarreal eşleşmeleri de dikat çetkti. Son 32 turunda maçlar, 15 ve 22 Şubat 2018'de yapılacak. Eşleşmeler şöyle:

    AVRUPA LİGİ son 32 turu
    B. Dortmund (Almanya)-Atalanta (İtalya)
    Nice (Fransa)-L. Moskova (Rusya)
    Kopenhag (Danimarka)-A. Madrid (İspanya)
    S. Moskova (Rusya)-A. Bilbao (İspanya)
    AEK (Yunanistan)-D. Kiev (Ukrayna)
    Celtic (İskoçya)-Zenit (Rusya)
    Napoli (İtalya)-Leipzig (Almanya)
    Kızılyıldız (Sırbistan)-CSKA Moskova (Rusya)
    Lyon (Fransa)-Villarreal (İspanya)
    R. Sociedad (İspanya)-Salzburg (Avusturya)
    Partizan (Sırbistan)-V. Plzen (Çekya)
    FCSB (Romanya)-Lazio (İtalya)
    Ludogorets (Bulgaristan)-Milan (İtalya)
    Astana (Kazakistan)-Sporting Lizbon (Portekiz)
    Östersunds (İsveç)-Arsenal (İngiltere)
    Marsilya (Fransa)-Braga (Portekiz)
    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:21
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