UEFA'da dev eşleşmeler
Başakşehir ve Konya’nın gruplarda veda ettiği Avrupa’nın 2 numaralı kupasında Napoli-Leipzig ve Lyon-Villarreal eşleşmesi dikkat çekti. G.Saray’ı eleyen Östersunds da kurada Arsenal’i çekti
AVRUPA LİGİ son 32 turu
B. Dortmund (Almanya)-Atalanta (İtalya)
Nice (Fransa)-L. Moskova (Rusya)
Kopenhag (Danimarka)-A. Madrid (İspanya)
S. Moskova (Rusya)-A. Bilbao (İspanya)
AEK (Yunanistan)-D. Kiev (Ukrayna)
Celtic (İskoçya)-Zenit (Rusya)
Napoli (İtalya)-Leipzig (Almanya)
Kızılyıldız (Sırbistan)-CSKA Moskova (Rusya)
Lyon (Fransa)-Villarreal (İspanya)
R. Sociedad (İspanya)-Salzburg (Avusturya)
Partizan (Sırbistan)-V. Plzen (Çekya)
FCSB (Romanya)-Lazio (İtalya)
Ludogorets (Bulgaristan)-Milan (İtalya)
Astana (Kazakistan)-Sporting Lizbon (Portekiz)
Östersunds (İsveç)-Arsenal (İngiltere)
Marsilya (Fransa)-Braga (Portekiz)
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 03:21
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Maradona'nın Hindistan'da heykeli dikildi
Toplam 1
Yorum
Okan Messi ve Ronaldo o kupanın yanında ancak sen ben gibi gidip resim çekinir
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Beşiktaş'ın B.Münih ile eşleşmesi Alman basınında
Toplam 5
Yorum
seda yalancilar kurayi bayern secti,ben biliom nasil oldunu ama varya sen pisman olcan bayren sectine pisman olucan
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Göztepe durdurulamıyor!
Toplam 1
Yorum
alitan35 Daha yeni başladık,bundan sonra da hiç durdurulamaz GÖZTEPEMİZ..
UEFA'da dev eşleşmeler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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