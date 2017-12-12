UEFA'da dev eşleşmeler

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonundaeşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu belli oldu. Aynı ülke ya da gruptan takımların yanı sıra Rus ile Ukrayna kulüplerinin eşleşemeyeceği kura çekimine,gruplarında ilk iki sırayı alan 24 ve'nden elenen 8 takım katıldı. Kurada, sezon başında G.Saray'ı eleyen Östersunds, Arsenal ile eşleşti. Napoli-Leipzig ve Lyon-Villarreal eşleşmeleri de dikat çetkti. Son 32 turunda maçlar, 15 ve 22 Şubat 2018'de yapılacak. Eşleşmeler şöyle:B. Dortmund (Almanya)-Atalanta (İtalya)Nice (Fransa)-L. Moskova (Rusya)Kopenhag (Danimarka)-A. Madrid (İspanya)S. Moskova (Rusya)-A. Bilbao (İspanya)AEK (Yunanistan)-D. Kiev (Ukrayna)Celtic (İskoçya)-Zenit (Rusya)Napoli (İtalya)-Leipzig (Almanya)Kızılyıldız (Sırbistan)-CSKA Moskova (Rusya)Lyon (Fransa)-Villarreal (İspanya)R. Sociedad (İspanya)-Salzburg (Avusturya)Partizan (Sırbistan)-V. Plzen (Çekya)FCSB (Romanya)-Lazio (İtalya)Ludogorets (Bulgaristan)-Milan (İtalya)Astana (Kazakistan)-Sporting Lizbon (Portekiz)Östersunds (İsveç)-Arsenal (İngiltere)Marsilya (Fransa)-Braga (Portekiz)