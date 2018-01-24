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    24 Ocak 2018, Çarşamba
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    Ligi kuraları çekiliyor

    UEFA Ligi kuraları çekiliyor
    Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılım hakkı veren Uluslar Ligi'nde, kuralar bugün çekilecek. 'nin Lozan kentinde TSİ 14.00'te gerçekleştirilecek UEFA'ya üye 55 ülkenin katılacağı kura çekiminde A, B, C ve D liglerinde yer alan takımlar gruplara ayrılacak.

    TÜRKiYE 3. TORBADA Kuraya B Ligi'nden , ve Çekya ile 3. torbadan katılacak , üst torbalarda yer alan , Galler, , Slovakya, , , İrlanda Cumhuriyeti ve ile eşleşebilecek. Kurada , siyasi nedenlerden dolayı Ukrayna ile Rusya, ile aynı grupta yer alamayacak.

    MAÇLAR EYLÜL'DE
    Turnuva tarihleri şöyle: Birinci hafta: 6-8 Eylül 2018, İkinci hafta: 9-11 Eylül 2018, Üçüncü hafta: 11-13 Ekim 2018, Dördüncü hafta: 14-16 Ekim 2018, Beşinci hafta: 15-17 Kasım 2018, Altıncı hafta: 18–20 Kasım 2018, Final kuraları: 2018 Aralık'ın başında çekilecek, Finaller: 5-9 Haziran 2019
    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:13
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