UEFA Ligi kuraları çekiliyor
Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılım hakkı veren UEFA Uluslar Ligi'nde, kuralar bugün çekilecek. İsviçre'nin Lozan kentinde TSİ 14.00'te gerçekleştirilecek UEFA'ya üye 55 ülkenin katılacağı kura çekiminde A, B, C ve D liglerinde yer alan takımlar gruplara ayrılacak.
TÜRKiYE 3. TORBADA Kuraya B Ligi'nden Kuzey İrlanda, Danimarka ve Çekya ile 3. torbadan katılacak Türkiye, üst torbalarda yer alan Avusturya, Galler, Rusya, Slovakya, İsveç, Ukrayna, İrlanda Cumhuriyeti ve Bosna Hersek ile eşleşebilecek. Kurada , siyasi nedenlerden dolayı Ukrayna ile Rusya, Ermenistan ile Azerbaycan aynı grupta yer alamayacak.
MAÇLAR EYLÜL'DE
Turnuva tarihleri şöyle: Birinci hafta: 6-8 Eylül 2018, İkinci hafta: 9-11 Eylül 2018, Üçüncü hafta: 11-13 Ekim 2018, Dördüncü hafta: 14-16 Ekim 2018, Beşinci hafta: 15-17 Kasım 2018, Altıncı hafta: 18–20 Kasım 2018, Final kuraları: 2018 Aralık'ın başında çekilecek, Finaller: 5-9 Haziran 2019
TÜRKiYE 3. TORBADA Kuraya B Ligi'nden Kuzey İrlanda, Danimarka ve Çekya ile 3. torbadan katılacak Türkiye, üst torbalarda yer alan Avusturya, Galler, Rusya, Slovakya, İsveç, Ukrayna, İrlanda Cumhuriyeti ve Bosna Hersek ile eşleşebilecek. Kurada , siyasi nedenlerden dolayı Ukrayna ile Rusya, Ermenistan ile Azerbaycan aynı grupta yer alamayacak.
MAÇLAR EYLÜL'DE
Turnuva tarihleri şöyle: Birinci hafta: 6-8 Eylül 2018, İkinci hafta: 9-11 Eylül 2018, Üçüncü hafta: 11-13 Ekim 2018, Dördüncü hafta: 14-16 Ekim 2018, Beşinci hafta: 15-17 Kasım 2018, Altıncı hafta: 18–20 Kasım 2018, Final kuraları: 2018 Aralık'ın başında çekilecek, Finaller: 5-9 Haziran 2019
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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"Özbek'in gitmesi hayırlı oldu"
Toplam 1
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FUTBOL USA OZBEK KARDESLERDEN KURTULDU GS DOGRUSUN AMA , GS KAYSERIDEN COK GOL KACIRDI BELKI YASLILIK GELDIYA GOREMEDIN
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Emre Çolak idmandan kovuldu!
Toplam 5
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mehmet ser her takıma gitmeyin.türk takımları daha iyi.
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Toshack: "Beşiktaş'ın yaptıkları muazzam"
Toplam 1
Yorum
sekiztoshack Bayern Toshack geçer
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