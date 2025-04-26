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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Avrupa’dan Futbol Arda Güler'den Kral Kupası finalinde adrese teslim asist!

Arda Güler'den Kral Kupası finalinde adrese teslim asist!

İspanya Kral Kupası finalinde Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede milli gururumuz Arda Güler asist yaptı. İşte Arda'nın o asisti...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2025 Pazar 00:53
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Arda Güler'den Kral Kupası finalinde adrese teslim asist!

İspanya Kral Kupası finalinde dev bir kapışma yaşandı. Sevilla Olimpiyat Stadyumu'nda Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede milli gururumuz Arda Güler de performansıyla adından söz ettirdi.

Karşılaşmanın 77. dakikasında Real Madrid, Aurelien Tchouameni'nin golüyle öne geçti. Golün hazırlayıcısı ise genç yıldız Arda Güler oldu. Kullandığı korner vuruşunda topu Tchouameni ile buluşturan Arda, Real Madrid'in önemli golünde kilit rol oynadı.

İŞTE O ASİST

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