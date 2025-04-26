Arda Güler'den Kral Kupası finalinde adrese teslim asist!

İspanya Kral Kupası finalinde dev bir kapışma yaşandı. Sevilla Olimpiyat Stadyumu'nda Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede milli gururumuz Arda Güler de performansıyla adından söz ettirdi.
Karşılaşmanın 77. dakikasında Real Madrid, Aurelien Tchouameni'nin golüyle öne geçti. Golün hazırlayıcısı ise genç yıldız Arda Güler oldu. Kullandığı korner vuruşunda topu Tchouameni ile buluşturan Arda, Real Madrid'in önemli golünde kilit rol oynadı.
İŞTE O ASİST
ARDA GÜLER'DEN ADRESE TESLİM ASİST!Arda'nın asisti, Tchouameni'nin golüyle Real Madrid öne geçiyor!-🎧Gürültüsüz seyahatin tadını çıkarmak için soundcore by @ankerturkiye pic.twitter.com/rWnLluceHu— Tivibu Spor (@tivibuspor) April 26, 2025