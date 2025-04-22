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Haberler Avrupa’dan Futbol Norveç Ligi'nde sıra dışı ödül! Maçın yıldızına kuzu hediye edildi

Norveç Ligi'nde sıra dışı ödül! Maçın yıldızına kuzu hediye edildi

Norveç Eliteserien'de yıllar sonra yeniden sahne alan Bryne FK, Haugesund karşısında elde ettiği galibiyetle birlikte ilginç bir olaya da imza attı. Maçın en iyi oyuncusu seçilen Axel Kryger'e ödül olarak canlı bir kuzu verildi. İşte o anlar...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2025 Salı 11:17
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Norveç Ligi'nde sıra dışı ödül! Maçın yıldızına kuzu hediye edildi

Ligin açılış haftasında sahasında Haugesund'u konuk eden Bryne, mücadeleyi 3-1 kazanarak Eliteserien'e 22 yıl aradan sonra puanla dönüş yaptı. Maçta takımının ilk golünü atan Axel Kryger, performansıyla maçın oyuncusu seçildi. Ancak ödül olarak verilen hediye futbol dünyasında alışılmadık bir görüntüye sahne oldu: Canlı bir kuzu.

İŞTE O ANLAR

TARIM GELENEĞİNE GÖNDERME

Kulübün bulunduğu bölgenin tarım ve hayvancılıkla olan güçlü bağlarını yansıtan bu jest, yalnızca bir ödül değil aynı zamanda yöresel kimliğe de vurgu niteliği taşıdı.

DAHA ÖNCE DE YUMURTA VERİLMİŞTİ

Bryne FK'nın ilginç ödül geleneği bununla sınırlı değil. Eliteserien'e yükseldikleri ilk maçta Bodo/Glimt'e 1-0 kaybetmelerine rağmen kaleci Jan de Boer gösterdiği üstün performansla dikkat çekmiş, kurtardığı penaltı sonrası kulüp tarafından üç koli yumurtayla ödüllendirilmişti.

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