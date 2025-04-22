Norveç Ligi'nde sıra dışı ödül! Maçın yıldızına kuzu hediye edildi

Ligin açılış haftasında sahasında Haugesund'u konuk eden Bryne, mücadeleyi 3-1 kazanarak Eliteserien'e 22 yıl aradan sonra puanla dönüş yaptı. Maçta takımının ilk golünü atan Axel Kryger, performansıyla maçın oyuncusu seçildi. Ancak ödül olarak verilen hediye futbol dünyasında alışılmadık bir görüntüye sahne oldu: Canlı bir kuzu.

İŞTE O ANLAR

Norveç Ligi'nde Bryne forması giyen Axel Kryger, maçın oyuncusu seçilmesinin ardından ödül olarak bir kuzu verildi. pic.twitter.com/GijglUi4Z5 — Sabah Spor (@sabahspor) April 22, 2025

TARIM GELENEĞİNE GÖNDERME

Kulübün bulunduğu bölgenin tarım ve hayvancılıkla olan güçlü bağlarını yansıtan bu jest, yalnızca bir ödül değil aynı zamanda yöresel kimliğe de vurgu niteliği taşıdı.

DAHA ÖNCE DE YUMURTA VERİLMİŞTİ

Bryne FK'nın ilginç ödül geleneği bununla sınırlı değil. Eliteserien'e yükseldikleri ilk maçta Bodo/Glimt'e 1-0 kaybetmelerine rağmen kaleci Jan de Boer gösterdiği üstün performansla dikkat çekmiş, kurtardığı penaltı sonrası kulüp tarafından üç koli yumurtayla ödüllendirilmişti.