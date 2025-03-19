TRANSFER HABERİ-Aston Villa Kenan Yıldız için harekete geçti!
Juventus'taki başarılı performansıyla adından söz ettiren milli futbolcumuz Kenan Yıldız, transfer piyasasının gözdesi haline geldi. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, genç yeteneği kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İşte ayrıntılar...
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Kulübün, milli futbolcunun bonservisini 75-80 milyon euro arasında bir değere koyduğu ifade ediliyor.
Öte yandan, dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes'in, Juventus yetkilileri ve Kenan Yıldız'ın ailesiyle bir görüşme gerçekleştirdiği iddia ediliyor.
Bu sezon 6 gol ve 5 asistlik performans sergileyen genç yetenek, Avrupa devlerinin radarında olmaya devam ediyor.
DİĞER