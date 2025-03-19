  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Avrupa’dan Futbol TRANSFER HABERİ-Aston Villa Kenan Yıldız için harekete geçti!

TRANSFER HABERİ-Aston Villa Kenan Yıldız için harekete geçti!

Juventus'taki başarılı performansıyla adından söz ettiren milli futbolcumuz Kenan Yıldız, transfer piyasasının gözdesi haline geldi. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, genç yeteneği kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İşte ayrıntılar...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2025 Çarşamba 10:55
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ-Aston Villa Kenan Yıldız için harekete geçti!

Juventus'ta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken milli futbolcumuz Kenan Yıldız, birçok Avrupa kulübünün transfer listesine girdi.

TRANSFER HABERİ-Aston Villa Kenan Yıldız için harekete geçti!

İtalyan basınından CalcioMercato'nun haberine göre, İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, genç yıldızla yakından ilgileniyor.

TRANSFER HABERİ-Aston Villa Kenan Yıldız için harekete geçti!

Juventus'un Kenan Yıldız'ı önemli bir oyuncu olarak gördüğü ancak "satılamaz" olarak değerlendirmediği belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ-Aston Villa Kenan Yıldız için harekete geçti!

Kulübün, milli futbolcunun bonservisini 75-80 milyon euro arasında bir değere koyduğu ifade ediliyor.

TRANSFER HABERİ-Aston Villa Kenan Yıldız için harekete geçti!

Öte yandan, dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes'in, Juventus yetkilileri ve Kenan Yıldız'ın ailesiyle bir görüşme gerçekleştirdiği iddia ediliyor.

TRANSFER HABERİ-Aston Villa Kenan Yıldız için harekete geçti!

Bu sezon 6 gol ve 5 asistlik performans sergileyen genç yetenek, Avrupa devlerinin radarında olmaya devam ediyor.

REKLAM - Türk Telekom
F.Bahçe'den TFF'ye fikstür itirazı! O maçın tarihinde değişiklik istenecek
DİĞER
Acun Ilıcalı genç eşi Ayça Çağla Altunkaya ile aşka geldi! Uzun süre sonra ilk kez paylaştı
CHP'li İBB'ye geniş çaplı operasyon! İmamoğlu ve kurduğu "Eko"sistemdeki 100'den fazla kişiye gözaltı: İsim isim tam liste
G.Saray'dan Şampiyonlar Ligi için dev hamle!
En-Nesyri'ye 2 dev talip birden! Yer yerinden oynayacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den TFF'ye fikstür itirazı! O maçın tarihinde değişiklik istenecek F.Bahçe'den TFF'ye fikstür itirazı! O maçın tarihinde değişiklik istenecek 10:45
Clippers Cavaliers'ı yendi Clippers Cavaliers'ı yendi 10:09
"Tek sorumlu Mourinho'dur" "Tek sorumlu Mourinho'dur" 10:03
Manchester City - Chelsea maçı hangi kanalda? Manchester City - Chelsea maçı hangi kanalda? 09:53
Wolfsburg - Barcelona maçı hangi kanalda? Wolfsburg - Barcelona maçı hangi kanalda? 09:43
Beşiktaş'ta ayrılık yolda! Süper Lig ekibine gidiyor Beşiktaş'ta ayrılık yolda! Süper Lig ekibine gidiyor 09:28
Daha Eski
G.Saray'dan Şampiyonlar Ligi için dev hamle! G.Saray'dan Şampiyonlar Ligi için dev hamle! 09:24
TOGG Milli Takımlar ana sponsoru oldu! TOGG Milli Takımlar ana sponsoru oldu! 23:51
Emerson'un babasından transfer itirafı! Emerson'un babasından transfer itirafı! 23:51
F.Bahçe'ye sakatlardan müjde! F.Bahçe'ye sakatlardan müjde! 23:51
Osimhen'in geleceği için kritik tarih! Osimhen'in geleceği için kritik tarih! 23:51
F.Bahçe'de 8 ayrılık birden! Mourinho biletlerini kesti F.Bahçe'de 8 ayrılık birden! Mourinho biletlerini kesti 23:51