TRANSFER HABERİ-Aston Villa Kenan Yıldız için harekete geçti!

Kulübün, milli futbolcunun bonservisini 75-80 milyon euro arasında bir değere koyduğu ifade ediliyor.

Öte yandan, dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes'in, Juventus yetkilileri ve Kenan Yıldız'ın ailesiyle bir görüşme gerçekleştirdiği iddia ediliyor.