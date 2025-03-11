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Haberler Avrupa’dan Futbol AS Roma, Leandro Paredes’in sözleşmesini 2026’ya kadar uzattı!

AS Roma, Leandro Paredes’in sözleşmesini 2026’ya kadar uzattı!

İtalya Serie A ekiplerinden AS Roma, Arjantinli orta saha oyuncusu Leandro Paredes’in sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattığını duyurdu.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 Salı 19:17
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AS Roma, Leandro Paredes’in sözleşmesini 2026’ya kadar uzattı!

İtalya Serie A ekiplerinden AS Roma, Arjantinli orta saha oyuncusu Leandro Paredes'in sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli futbolcunun sarı-kırmızılı forma ile olan bağını 30 Haziran 2026'ya kadar sürdüreceği belirtildi.

Roma'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada, "AS Roma, Leandro Paredes'in kulüple olan sözleşmesini 30 Haziran 2026'ya kadar uzattığını duyurmaktan memnuniyet duyar. 2022'de Arjantin Milli Takımı'yla dünya şampiyonu olan orta saha oyuncusu, prestijli kariyerinin önemli bir bölümünü sarı-kırmızılı renklere bağladı" ifadelerine yer verildi.

Paredes, 2014 yılında Boca Juniors'tan Roma'ya transfer olmuş ve 2014-15 ile 2016-17 sezonlarında Roma forması giymişti. Arjantinli yıldız, 2023 yazında yeniden Roma'ya dönerek ikinci kez takıma katıldı. İki farklı dönemde Roma formasıyla toplam 129 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, bu süreçte 10 gol kaydetti.

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