Barcelona Pau Cubarsí ile yeni sözleşme imzaladı

Barcelona, genç savunma oyuncusu Pau Cubarsí ile 2029 yılına kadar geçerli olacak yeni bir sözleşme imzalandığını resmen duyurdu. Böylece Katalan ekibi, altyapısından yetişen 18 yaşındaki yetenekli stoperin uzun yıllar kulüpte kalmasını sağlamış oldu.

Barcelona'nın La Masia akademisinden yetişen ve kısa sürede A takıma yükselen Cubarsí, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Savunmadaki olgun oyun tarzı ve top tekniğiyle geleceğin yıldızları arasında gösterilen genç futbolcu, yeni sözleşmesiyle kulüpteki geleceğini güvence altına aldı.