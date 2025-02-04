Avrupa'da kış transfer dönemi bitti! İşte en pahalı 4 transfer

Avrupa'nın beş büyük futbol ligi olan İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1'de 2024-2025 sezonu kış transfer dönemi sona erdi. Bu dönemde kulüpler, kadrolarını güçlendirmek için önemli transferlere imza attı.

EN YÜKSEK BONSERVİS BEDELİ ÖDENEN TRANSFERLER

1) Omar Marmoush - 75 Milyon Euro: Mısırlı forvet Omar Marmoush, Eintracht Frankfurt'tan Manchester City'ye 75 milyon Euro karşılığında transfer oldu.

2) Khvicha Kvaratskhelia - 70 Milyon Euro: Gürcü kanat oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia, Napoli'den Paris Saint-Germain'e 70 milyon Euro bedelle transfer edildi.

3) Nico González - 60 Milyon Euro: İspanyol orta saha oyuncusu Nico González, Porto'dan Manchester City'ye 60 milyon Euro karşılığında katıldı.

4) Xavi Simons - 50 Milyon Euro: Hollandalı orta saha oyuncusu Xavi Simons, Paris Saint-Germain'den RB Leipzig'e 50 milyon Euro bedelle transfer oldu.