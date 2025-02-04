  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Avrupa’dan Futbol AC Milan Joao Felix’i sezon sonuna kadar kiraladı

AC Milan Joao Felix’i sezon sonuna kadar kiraladı

İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan, Chelsea’nin Portekizli yıldızı Joao Felix’i sezon sonuna kadar kiraladığını resmen duyurdu.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2025 Salı 17:32 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2025 Salı 17:33
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
AC Milan Joao Felix’i sezon sonuna kadar kiraladı

İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan, Chelsea'nin Portekizli yıldızı Joao Felix'i sezon sonuna kadar kiraladığını resmen duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki hücum oyuncusunun 2024-25 sezonunun geri kalan bölümünde Milan forması giyeceği belirtildi.

Chelsea'de bu sezon istediği kadar forma şansı bulamayan Felix, yeni takımında daha fazla süre alarak kariyerine yeni bir yön vermeyi hedefliyor.

Daha önce Atletico Madrid, Chelsea, Barcelona ve Benfica formaları giyen Joao Felix, yetenekleriyle dikkat çeken ancak istikrar sağlamakta zorlanan bir oyuncu olarak biliniyor.

Joao Felix'in kısa süre içinde sağlık kontrollerinden geçerek Milan formasıyla resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Beşiktaş'tan Alexander Sörloth açıklaması!
Başakşehir zorlanmadan kazandı!
DİĞER
Son Dakika Haberi: Jose Mourinho ayrılığa izin vermeyecek!
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Ankara'da | Tarihi görüşmenin perde arkası... "YPG'nin başını ezme" zirvesi
Ada scoutlarının F.Bahçe raporu!
Fırtına'nın İskenderun kafilesi açıklandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş - Kırklarelispor maçı detayları Beşiktaş - Kırklarelispor maçı detayları 17:19
Beşiktaş'tan Alexander Sörloth açıklaması! Beşiktaş'tan Alexander Sörloth açıklaması! 16:55
Le Mans FC - PSG maçı ne zaman? Le Mans FC - PSG maçı ne zaman? 16:53
Ada scoutlarının F.Bahçe raporu! Ada scoutlarının F.Bahçe raporu! 16:43
Lille - Dunkerque maçı ne zaman? Lille - Dunkerque maçı ne zaman? 16:33
Troyes - Brest maçı ne zaman? Troyes - Brest maçı ne zaman? 16:11
Daha Eski
Kocaelispor 0-2 Net Global Sivasspor | MAÇTAN KARELER Kocaelispor 0-2 Net Global Sivasspor | MAÇTAN KARELER 16:02
Atalanta - Bologna maçı ne zaman? Atalanta - Bologna maçı ne zaman? 15:55
Fırtına'nın İskenderun kafilesi açıklandı! Fırtına'nın İskenderun kafilesi açıklandı! 15:40
G.Saray'dan Icardi mesajı! G.Saray'dan Icardi mesajı! 15:19
Beşiktaş - Kırklarelispor maçı detayları Beşiktaş - Kırklarelispor maçı detayları 15:18
F.Bahçe'den Mou mesajı! F.Bahçe'den Mou mesajı! 15:13