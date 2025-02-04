AC Milan Joao Felix’i sezon sonuna kadar kiraladı

İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan, Chelsea'nin Portekizli yıldızı Joao Felix'i sezon sonuna kadar kiraladığını resmen duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki hücum oyuncusunun 2024-25 sezonunun geri kalan bölümünde Milan forması giyeceği belirtildi.

Chelsea'de bu sezon istediği kadar forma şansı bulamayan Felix, yeni takımında daha fazla süre alarak kariyerine yeni bir yön vermeyi hedefliyor.

Daha önce Atletico Madrid, Chelsea, Barcelona ve Benfica formaları giyen Joao Felix, yetenekleriyle dikkat çeken ancak istikrar sağlamakta zorlanan bir oyuncu olarak biliniyor.

Joao Felix'in kısa süre içinde sağlık kontrollerinden geçerek Milan formasıyla resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.