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Haberler Avrupa’dan Futbol Benfica 3-0 Braga (MAÇ SONUCU ÖZET)

Benfica 3-0 Braga (MAÇ SONUCU ÖZET)

Portekiz Lig Kupası yarı finalinde Benfica, Braga'yı 3-0'lık net bir skorla mağlup ederek finale yükseldi.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2025 Perşembe 00:48
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Benfica 3-0 Braga (MAÇ SONUCU ÖZET)

Portekiz Lig Kupası yarı finalinde Benfica, Braga'yı 3-0'lık net bir skorla mağlup ederek finale yükseldi. Mücadelede Angel Di Maria, yıldızlaşan isim oldu.

Maça hızlı başlayan Benfica, 27. dakikada Angel Di Maria'nın golüyle öne geçti. Sadece bir dakika sonra Alvaro Fernandez, skoru 2-0'a taşıdı. İlk yarının sonlarına doğru yeniden sahneye çıkan Di Maria, 37. dakikada attığı golle farkı üçe çıkardı.

78. dakikada Braga'dan Oliveira Noro kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Benfica, kalan dakikalarda üstünlüğünü koruyarak adını finale yazdırdı.

TÜRK OYUNCULAR SAHADA

Benfica'da forma giyen Orkun Kökçü, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 65 dakika sahada kaldı. Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu ise 65. dakikada oyuna dahil oldu.

FİNALDE RAKİP SPORTING

Bu galibiyetle Benfica, Portekiz Lig Kupası finaline yükseldi ve Sporting ile karşılaşmaya hak kazandı.

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