Deportiva Minera 0-5 Real Madrid | MAÇ SONUCU (Arda Güler'den deplasmanda 2 gol!)

İspanya Kral Kupası son 32 turunda Real Madrid, deplasmanda Deportiva Minera ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, 28. dakikada Real Madrid'in üçüncü golüne, imza attı. 88. dakikada ise kendisinin ikinci, takımının beşinci golünü kaydederek skoru belirledi: 5-0

İŞTE ARDA'NIN İLK GOLÜ

ARDA GÜLER ⚽️ Çok istedi, denedi ve golünü attı Arda! 🎙️@guney_mergen - 🎧Gürültüsüz seyahatin tadını çıkarmak için soundcore by @ankerturkiye pic.twitter.com/9HVs5VmJRz — Tivibu Spor (@tivibuspor) January 6, 2025

KAPANIŞ GOLÜ DE ARDA'DAN

REAL MADRID TURLADI

Arda'nın 2 golle yıldızlaştığı maçta Real Madrid'in diğer gollerini ise 5. dakikada Fede Valverde, 13. dakikada Camavinga ve 55. dakikada Luka Modric kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, Kral Kupası'nda son 16 turuna yükselirken, Minera kupaya veda etti.