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Haberler Avrupa’dan Futbol Deportiva Minera 0-5 Real Madrid | MAÇ SONUCU (Arda Güler'den deplasmanda 2 gol!)

Deportiva Minera 0-5 Real Madrid | MAÇ SONUCU (Arda Güler'den deplasmanda 2 gol!)

İspanya Kral Kupası son 32 turunda Deportiva Minera deplasmanına konuk olan Real Madrid'de maça ilk 11'de başlayan milli yıldızımız Arda Güler, Minera ağlarını iki kez sarstı. Karşılaşmayı Madrid ekibi 5-0 kazandı. İşte Arda'nın golleri...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2025 Pazartesi 22:09 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2025 Pazartesi 23:16
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Deportiva Minera 0-5 Real Madrid | MAÇ SONUCU (Arda Güler'den deplasmanda 2 gol!)

İspanya Kral Kupası son 32 turunda Real Madrid, deplasmanda Deportiva Minera ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, 28. dakikada Real Madrid'in üçüncü golüne, imza attı. 88. dakikada ise kendisinin ikinci, takımının beşinci golünü kaydederek skoru belirledi: 5-0

İŞTE ARDA'NIN İLK GOLÜ

KAPANIŞ GOLÜ DE ARDA'DAN

REAL MADRID TURLADI

Arda'nın 2 golle yıldızlaştığı maçta Real Madrid'in diğer gollerini ise 5. dakikada Fede Valverde, 13. dakikada Camavinga ve 55. dakikada Luka Modric kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, Kral Kupası'nda son 16 turuna yükselirken, Minera kupaya veda etti.

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