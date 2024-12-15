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Haberler Avrupa’dan Futbol AVS 1-1 Benfica (MAÇ SONUCU ÖZET)

AVS 1-1 Benfica (MAÇ SONUCU ÖZET)

Portekiz Ligi'nin 14. haftasında oynanan karşılaşmada Benfica, AVS ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Kerem Aktürkoğlu, yaptığı asistle dikkat çekti.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 00:43
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AVS 1-1 Benfica (MAÇ SONUCU ÖZET)

Portekiz Ligi'nde 14. hafta mücadelesinde Benfica, deplasmanda AVS ile karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen maç, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Konuk ekip Benfica, 17. dakikada Zeki Amdouni'nin attığı golle öne geçti. Bu golde asisti Kerem Aktürkoğlu yaptı. AVS, 90+4. dakikada Castro'nun golüyle eşitliği yakaladı ve maç bu skorla tamamlandı.

Kerem Aktürkoğlu, bu maçtaki katkısıyla Benfica formasıyla çıktığı 17 maçta toplamda 10 gol ve 3 asistlik performansa ulaştı.

Bu beraberlikle Benfica, bir maçı eksik olmasına rağmen puanını 32'ye yükselterek Sporting ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi. AVS ise 12 puana ulaştı.

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