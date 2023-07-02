Gianluigi Buffon'a çılgın transfer teklifi!

İtalya Serie B ekiplerinden Parma'nın kalesini koruyan Gianluigi Buffon'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı.-

Corriere Dello Sport'un haberine göre; Buffon'a Suudi Arabistan'dan 30 milyon Euro'luk bir teklif geldi.

Suudi Arabistan'dan gelen teklifin çok cazip olduğu vurgulanırken, Buffon için Parma'da kalma ve futbolu bırakmanın da birer opsiyon olduğu ifade edildi.

GIOVINCO'DAN SONRA İKİNCİ KEZ

Transferi gerçekleşirse Buffon, Sebastian Giovinco'nun ardından Suudi Arabistan'da forma giyen ikinci İtalyan olacak.