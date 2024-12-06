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Haberler Avrupa’dan Futbol Lionel Messi'den flaş Barcelona açıklaması!

Lionel Messi'den flaş Barcelona açıklaması!

Inter Miami'nin yıldız futbolcusu Lionel Messi, eski takımı Barcelona hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2024 Cuma 10:34
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Lionel Messi'den flaş Barcelona açıklaması!

Kariyerini MLS ekiplerinden Inter Miami'de sürdüren Lionel Messi eski takımı Barcelona'yla ilgili açıklamalarda bulundu.

İspanyol basınından Mundo Deportivo'ya verdiği röportajda Messi, Barcelona'da kendisini en çok etkileyen isimlerin eski teknik direktörü Pep Guardiola ve Ronaldinho olduğunu söyledi.

Messi açıklamasında, "Farklı sebeplerden dolayı beni çok etkileyen iki kişi olduğunu düşünüyorum. İlki Pep, çünkü uzun yıllar antrenörlüğümü yaptı ve asla hayal edemeyeceğimiz inanılmaz şeyler başardık. Ve Ronaldinho. Beni karşılama şekli, bana yardım etmesi, A takımdaki ilk anlarımda bana çok yardımcı oldu." dedi.

Arjantinli yıldız ayrıca, " Ayrıca Andres Iniesta'nın, Xavi'nin Inter Miami'de birlikte oynadığım Sergio Busquets, Jordi Alba ve Luis Suarez'i de söyleyebilirim. Çok özlediğimiz Tito Vilanova'yı da özel olarak anmak isterim." açıklamasında bulundu.

Barcelona'nın yeniden eski günlerindeki başarıyı yakalamasını istediğini belirten Messi şu ifadeleri kullandı, "Umarım kulüp eski haline geri döner. Dünya çapında bir referans olmanın yanı sıra, her sezon sonuna kadar şampiyonluklar kazanmak için mücadele eden, asla vazgeçmeyen bir takım. Bir Barcelona oyuncusu olarak asla ikinci olmakla yetinemezsiniz çünkü üyeler ve taraftarlar sizden en fazlasını istiyor. Barcelona'nın yeniden La Liga'yı, Kral Kupası'nı ve Şampiyonlar Ligi'ni kazandığını görmeyi çok isterim."

"Barcelona taraftarına mesajınız var mı?" sorusunu Messi şöyle yanıtladı, "Sizi çok özledim, umarım yakın zamanda tekrar görüşebiliriz ve dünyanın en iyi kulübünün bir parçası olmaktan gurur duymaya devam edersiniz."

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