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Haberler Avrupa’dan Futbol Manuel Neuer, kariyerindeki ilk kırmızı kartı gördü

Manuel Neuer, kariyerindeki ilk kırmızı kartı gördü

Almanya Kupası Son 16 Turu'nda Bayer Leverkusen karşısında kırmızı kartla oyun dışında kalan Bayern Münih'in 38 yaşındaki kalecisi Manuel Neuer, kariyerindeki ilk kez kırmızı kart gördü.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2024 Çarşamba 11:36
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Manuel Neuer, kariyerindeki ilk kırmızı kartı gördü

Bayern Münih, Almanya Kupası Son 16 Turu'nda konuk ettiği Bayer Leverkusen'e 1-0 mağlup oldu ve kupaya veda etti. Mücadelenin 17. dakikasında Leverkusen atağında savunmadan atılan uzun pasta topla buluşan Jeremie Frimpong, kaleci Manuel Neuer ile karşı karşıya pozisyonda yerde kaldı. Müsabakanın hakemi Bayern Münih'in 38 yaşındaki kalecisi Neuer'i kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. Söz konusu kart, Alman file bekçisinin kariyerindeki ilk kırmızı kartı oldu.

Kariyerinde toplamda 800 müsabakada forma giyen Manuel Neuer, 38 yaşında ilk kez kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

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