Kenan Yıldız'a Premier Lig kancası! Ada'nın iki devi transfer için yarışta
İngiltere Premier Lig'in köklü kulüpleri Manchester United ve Chelsea, Juventus'un 19 yaşındaki Türk yeteneği Kenan Yıldız'ı transfer hedefleri arasına aldı. İki dev ekip de sezon sonunda genç futbolcu için yüksek bir bonservis teklif etmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...
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Genç yetenek, daha önce de Liverpool'un transfer radarına girmişti.
Manchester United, hayal kırıklığıyla sonuçlanan bir sezonun ardından kadrosunu güçlendirme planları yapıyor.
Hücum hattında derinlik arayan Kırmızı Şeytanlar, Kenan Yıldız transferiyle hem mevcut kaliteyi artırmayı hem de gelecek için önemli bir yatırım yapmayı hedefliyor.
Chelsea cephesinde ise, Mykhailo Mudryk'in beklentilerin altında kalan performansı sonrası kanat hattına takviye arayışı başladı.
Londra temsilcisi, Kenan Yıldız'ın bu açığı kapatacak potansiyele sahip olduğuna inanıyor.
Genç yıldızın performansı sadece kulüplerin değil, futbol efsanelerinin de beğenisini topladı.
Manchester United'ın efsane ismi Paul Scholes, geçtiğimiz yıl Kenan Yıldız'ın Manchester City'ye karşı sergilediği üstün performans sonrası sosyal medya hesabından alkış emojileriyle paylaştığı bir hikayeyle genç oyuncuyu övmüştü.
Juventus ise Kenan Yıldız'ı kulübün gelecekteki en önemli isimlerinden biri olarak görüyor.
İtalyan devinin genç yıldızı kolay kolay elden çıkarması beklenmiyor.
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