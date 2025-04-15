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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Avrupa’dan Futbol Kenan Yıldız'a Premier Lig kancası! Ada'nın iki devi transfer için yarışta

Kenan Yıldız'a Premier Lig kancası! Ada'nın iki devi transfer için yarışta

İngiltere Premier Lig'in köklü kulüpleri Manchester United ve Chelsea, Juventus'un 19 yaşındaki Türk yeteneği Kenan Yıldız'ı transfer hedefleri arasına aldı. İki dev ekip de sezon sonunda genç futbolcu için yüksek bir bonservis teklif etmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2025 Salı 16:02
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Kenan Yıldız'a Premier Lig kancası! Ada'nın iki devi transfer için yarışta

İngiltere Premier Lig devleri Manchester United ve Chelsea, Juventus'un 19 yaşındaki Türk yıldızı Kenan Yıldız'ı transfer listelerinin üst sıralarına aldı.

Kenan Yıldız'a Premier Lig kancası! Ada'nın iki devi transfer için yarışta

İngiliz basınından Caught Offside'da yer alan habere göre, iki kulüp de sezon sonunda Kenan için ciddi bir bonservis bedelini gözden çıkarmaya hazırlanıyor.

Kenan Yıldız'a Premier Lig kancası! Ada'nın iki devi transfer için yarışta

Juventus formasıyla bu sezon sergilediği etkileyici performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Kenan Yıldız, 13 gol katkısıyla adından söz ettirmeyi başardı.

Kenan Yıldız'a Premier Lig kancası! Ada'nın iki devi transfer için yarışta

Genç yetenek, daha önce de Liverpool'un transfer radarına girmişti.

Kenan Yıldız'a Premier Lig kancası! Ada'nın iki devi transfer için yarışta

Manchester United, hayal kırıklığıyla sonuçlanan bir sezonun ardından kadrosunu güçlendirme planları yapıyor.

Kenan Yıldız'a Premier Lig kancası! Ada'nın iki devi transfer için yarışta

Hücum hattında derinlik arayan Kırmızı Şeytanlar, Kenan Yıldız transferiyle hem mevcut kaliteyi artırmayı hem de gelecek için önemli bir yatırım yapmayı hedefliyor.

Kenan Yıldız'a Premier Lig kancası! Ada'nın iki devi transfer için yarışta

Chelsea cephesinde ise, Mykhailo Mudryk'in beklentilerin altında kalan performansı sonrası kanat hattına takviye arayışı başladı.

Kenan Yıldız'a Premier Lig kancası! Ada'nın iki devi transfer için yarışta

Londra temsilcisi, Kenan Yıldız'ın bu açığı kapatacak potansiyele sahip olduğuna inanıyor.

Kenan Yıldız'a Premier Lig kancası! Ada'nın iki devi transfer için yarışta

Genç yıldızın performansı sadece kulüplerin değil, futbol efsanelerinin de beğenisini topladı.

Kenan Yıldız'a Premier Lig kancası! Ada'nın iki devi transfer için yarışta

Manchester United'ın efsane ismi Paul Scholes, geçtiğimiz yıl Kenan Yıldız'ın Manchester City'ye karşı sergilediği üstün performans sonrası sosyal medya hesabından alkış emojileriyle paylaştığı bir hikayeyle genç oyuncuyu övmüştü.

Kenan Yıldız'a Premier Lig kancası! Ada'nın iki devi transfer için yarışta

Juventus ise Kenan Yıldız'ı kulübün gelecekteki en önemli isimlerinden biri olarak görüyor.

Kenan Yıldız'a Premier Lig kancası! Ada'nın iki devi transfer için yarışta

İtalyan devinin genç yıldızı kolay kolay elden çıkarması beklenmiyor.

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